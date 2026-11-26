В январе–октябре 2026 года в Азербайджан импортировано 64 898 автомобилей различного назначения на общую сумму $1 млрд 289,8 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ввезенных автомобилей сократилось на 31,4%, а их общая стоимость - на 28%.

За отчетный период в страну ввезли 57 742 легковых автомобиля и других транспортных средств для перевозки людей на сумму $1 млрд 77,1 млн. По сравнению с январем–октябрем 2025 года этот показатель снизился на 34%.

Кроме того, импортировано 6 047 грузовых автомобилей на $57,086 млн (-8,2%), а также 591 автобус и микроавтобус на $97,311 млн (-16%).

В структуре импорта легковых автомобилей 12 970 единиц стоимостью $287,206 млн составили подключаемые гибриды (Plug-in Hybrid), 5 763 единицы на $126,599 млн - обычные гибриды, не требующие подзарядки от внешнего источника, и 706 единиц на $18,601 млн - электромобили.

Импорт обычных гибридных автомобилей сократился на 58%, электромобилей - на 59,2%.