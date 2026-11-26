В январе-октябре 2026 года Азербайджан экспортировал 18 млн 392 тыс. 916,04 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород на $12 млрд 161 млн 967,27 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 11,4% меньше и на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За 10 месяцев доля сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, в общем объеме экспорта Азербайджана составила 50,14%.