Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти на 12,1%
Энергетика
- 26 ноября, 2026
- 16:01
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В январе-октябре 2026 года Азербайджан экспортировал 18 млн 392 тыс. 916,04 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород на $12 млрд 161 млн 967,27 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 11,4% меньше и на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
За 10 месяцев доля сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, в общем объеме экспорта Азербайджана составила 50,14%.
Azərbaycan neft ixracından gəlirlərini 12 %-dən çox artırıb
Azerbaijan's oil export earnings reach $12.16 billion
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