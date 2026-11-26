На Северном Кипре задержали еще одного азербайджанца по делу о крушении судна
Происшествия
- 26 ноября, 2026
- 16:11
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В рамках расследования крушения судна у берегов Гирне на Северном Кипре задержан еще один человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, подозреваемый был членом экипажа.
Он первым обнаружил трещину, предположительно ставшую причиной кораблекрушения, сфотографировал ее и отправил фото второму капитану. Мужчина заключен под стражу на один день.
По информации Report, он является гражданином Азербайджана.
Напомним, что 30 августа у берегов Гирне на Северном Кипре произошло кораблекрушение. Были спасены 239 человек. Число погибших достигло 26. До сих пор в связи с происшествием были задержаны девять человек, в том числе трое граждан Азербайджана.
Şimali Kiprdə gəmi qəzasına görə daha bir Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb
Another Azerbaijani сitizen detained in connection with shipwreck off Northern Cyprus
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