Доход Азербайджана от экспорта нефтяного кокса вырос на 82%
Энергетика
- 26 ноября, 2026
- 16:15
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал 236 633,78 тонн нефтяного кокса на сумму $95 227,82 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 36,7% и 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что за отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $43 млрд 189 млн (рост на 5,7%). Из общего объема внешнеторгового оборота $27 млрд 921 млн пришлось на экспорт, а $15 млрд 268 млн - на импорт. За последний год экспорт вырос на 29,05%, а импорт сократился на 20,6%.
Azərbaycanın neft koksunun ixracından qazancı 82 % artıb
Azerbaijan's revenue from petroleum coke exports rises 82%
Последние новости
17:56
Практическое применение "Инструментария социальной таксономии" обсуждено в Сингапуре при участии ЦБАФинансы
17:53
Азербайджан увеличил расходы на импорт мяса на 15,8%Бизнес
17:45
Пять европейских стран закупают боевые машины у компании BAE SystemsДругие страны
17:38
Азербайджан увеличил расходы на импорт пшеницы почти на 17%Бизнес
17:34
ЗАО "Azerbaijan Airlines" представило годовой отчет за 2025 годИнфраструктура
17:30
ГТК обнародовал ТОП-10 стран-импортеров азербайджанской нефтиЭнергетика
17:30
Президентские выборы в Сербии назначены на 27 декабряДругие страны
17:26
В Гарадагском районе Баку обнаружено около 24 кг наркотиковПроисшествия
17:21
Финляндия выделит €2 млрд на закупку 160 боевых машинДругие страны