В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал 236 633,78 тонн нефтяного кокса на сумму $95 227,82 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 36,7% и 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что за отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $43 млрд 189 млн (рост на 5,7%). Из общего объема внешнеторгового оборота $27 млрд 921 млн пришлось на экспорт, а $15 млрд 268 млн - на импорт. За последний год экспорт вырос на 29,05%, а импорт сократился на 20,6%.