Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал 15 тыс. 212,06 тонны нефтяного битума на $4 млн 716,28 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Согласно данным, это соответственно в 3,5 и 4,1 раза больше, чем за 10 месяцев 2025 года.

Напомним, что НПЗ SOCAR имени Гейдара Алиева - единственное нефтеперерабатывающее предприятие в регионе - не только обеспечивает Азербайджан бензином АИ-92, дизельным и авиационным топливом, но и снабжает сырьем нефтехимические предприятия SOCAR в Азербайджане. Часть производимой на заводе продукции идет на экспорт. Работы по модернизации и реконструкции НПЗ имеют большое значение для промышленности страны: они направлены на увеличение производственной мощности завода, обеспечение страны высококачественным топливом стандарта "Евро-5", стабильное снабжение ПО "Азерикимья" сырьем и наращивание экспортного потенциала нефтепродуктов.