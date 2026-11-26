Азербайджан и Литва обсудили расширение торгово-экономических связей
- 26 ноября, 2026
- 16:14
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Азербайджан и Литва обсудили расширение торгово-экономических связей и инвестиционные возможности.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись на Азербайджано-Литовском круглом столе, организованном совместно Агентством развития малого и среднего бизнеса, Агентством поощрения инвестиций и экспорта и Конфедерацией промышленников Литвы.
Наряду с официальными лицами обеих стран, в мероприятии приняли участие представители более 30 компаний, действующих в секторах сельского хозяйства, строительства, промышленности, энергетики, логистики, транспорта, ИКТ, финансов, туризма, торговли и услуг.
На мероприятии также были проведены презентации Агентства развития малого и среднего бизнеса и Агентства поощрения инвестиций и экспорта - об инвестиционных возможностях Азербайджана, а посольством Литвы в Азербайджане - об инвестиционном потенциале своей страны.
В рамках круглого стола азербайджанские и литовские компании предоставили информацию о своей деятельности и представили возможности сотрудничества.
Мероприятие завершилось встречами в форматах B2B и B2G.