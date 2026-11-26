Литва, Латвия и Эстония считают, что будущий долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы должен в большей степени учитывать потребности стран восточного фланга, граничащих с Россией, а финансирование Украины должно оставаться одним из приоритетов ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом лидеры трех балтийских стран заявили на полях специального заседания Европейского совета в Брюсселе.

Все три лидера подчеркнули, что вопросы европейской безопасности, поддержки Украины и распределения бюджетных средств взаимосвязаны.

В Вильнюсе, Риге и Таллине считают, что географическое положение и связанные с ним угрозы должны отражаться в распределении европейского финансирования. В частности, речь идет об инвестициях в защиту восточной границы, укреплении обороноспособности и развитии транспортной инфраструктуры.

Президент Литвы Гитанас Науседа обратил внимание на то, что, несмотря на постоянные дискуссии об угрозах восточной границе ЕС, они до сих пор в недостаточной мере принимаются во внимание при выделении финансовых средств. Он также выразил недовольство сокращением национальных бюджетных ассигнований для Литвы, отметив, что уровень экономического развития страны составляет около 90% от среднего показателя по ЕС, а прямые выплаты литовским фермерам достигают лишь 80% от общеевропейского уровня.

При этом Науседа положительно оценил сохранение финансирования механизма Connecting Europe Facility, подчеркнув особую значимость проектов транспортной и инфраструктурной связанности как для отдельных государств, так и для Евросоюза в целом.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также выступил против дальнейшего сокращения бюджета, указав на необходимость дополнительных инвестиций в безопасность восточного фланга и связанность стран Балтии. По его словам, Эстония направляет на оборону около 7% ВВП, что представляет собой существенную нагрузку на национальную экономику. Он отметил, что Россия усиливает гибридные атаки в регионе, требуя от европейских стран дополнительных усилий в сфере безопасности.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, в свою очередь, заявил, что при формировании бюджета необходимо учитывать не только расходы на безопасность, но и экономические последствия географического положения балтийских государств. Он обратил внимание на недостаточную поддержку латвийских фермеров и необходимость обеспечить более справедливое распределение сельскохозяйственных средств. По его словам, страны восточного фланга несут дополнительные расходы на защиту внешних границ ЕС, и европейская солидарность должна предусматривать соответствующую финансовую поддержку.

Отдельное место в позициях трех стран занимает финансирование Украины. Балтийские лидеры выступили за продолжение финансовой и военной помощи Киеву, увязав ее с безопасностью всего Евросоюза.

Науседа подчеркнул, что Украина сражается не только за собственную свободу, но и за свободу европейских стран. По его мнению, Киеву необходимо обеспечить достаточную финансовую и военную поддержку, чтобы он мог вести переговоры с Россией с более сильных позиций.

Аналогичные мысли высказали Михал и Кулбергс. По словам премьера Латвии, она направляет на оборону 6,4% ВВП и дополнительно выделяет 0,3% ВВП на финансовую помощь Украине. Если бы остальные страны ЕС придерживались аналогичного подхода, заявил он, проблема финансирования Киева не стояла бы столь остро.