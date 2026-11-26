Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество между прокуратурами.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин Азербайджана, Обсуждения состоялись в ходе сегодняшней встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова с генеральным прокурором Словакии Марошем Жилинкой, на которой также присутствовал генпрокурор республики Кямран Алиев.

Стороны выразили удовлетворение развитием отношений на основе стратегического партнерства, подчеркнув наличие значительного потенциала для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.

Высоко оценена динамика отношений между прокуратурами двух стран, обсуждены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества в этой сфере. Затронута важность подписанной сегодня программы сотрудничества между прокуратурами Азербайджана и Словакии.