Азербайджан в январе–октябре текущего года экспортировал 20 млрд 654 млн 403,43 тыс. кубометров природного газа, что на 0,03% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Выручка Азербайджана от экспорта газа составила $7 млрд 932 млн 84,69 тыс. (рост на 6,9%).

За 10 месяцев текущего года доля природного газа в общем объеме экспорта Азербайджана составила 34,28%.

Отметим, что за отчетный период Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму $43 млрд 189 млн (5,7%). При этом экспорт вырос на 29,05% - до $27 млрд 921 млн, тогда как импорт сократился на 20,6% - до $15 млрд 268 млн.