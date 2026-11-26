Азербайджан за 10 мес. увеличил доходы от экспорта газа на 7%
Энергетика
- 26 ноября, 2026
- 16:04
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Азербайджан в январе–октябре текущего года экспортировал 20 млрд 654 млн 403,43 тыс. кубометров природного газа, что на 0,03% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.
Выручка Азербайджана от экспорта газа составила $7 млрд 932 млн 84,69 тыс. (рост на 6,9%).
За 10 месяцев текущего года доля природного газа в общем объеме экспорта Азербайджана составила 34,28%.
Отметим, что за отчетный период Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму $43 млрд 189 млн (5,7%). При этом экспорт вырос на 29,05% - до $27 млрд 921 млн, тогда как импорт сократился на 20,6% - до $15 млрд 268 млн.
Azərbaycan təbii qaz ixracından gəlirlərini 7 % artırıb
Azerbaijan's gas export earnings rise 6.9% in January–October
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