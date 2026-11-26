Онлайн-платформа Temu обязалась привести свою деятельность в соответствие с правилами ЕС по защите прав потребителей, в том числе отказаться от фиктивных скидок и отзывов, навязчивых методов стимулирования покупок и игровых элементов.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Европейскую комиссию.

Обязательства были приняты платформой после совместных действий ЕК и сети национальных органов по защите прав потребителей (Consumer Protection Cooperation, CPC), которую возглавили компетентные ведомства Бельгии, Германии и Ирландии.

В частности, Temu обязалась обеспечить достоверность информации о скидках, четко разграничивая реальные снижения цен и сравнение стоимости товаров с условной справочной ценой. Платформа также должна указывать все применяемые налоги и сборы до оформления заказа.

Компания намерена усилить контроль за отзывами покупателей, в том числе внедрить систему выявления поддельных отзывов до их публикации, предоставить пользователям возможность сообщать о недостоверных оценках и разъяснять принципы формирования рейтингов товаров.

Кроме того, Temu обязалась отказаться от сообщений, создающих искусственное ощущение срочности покупки, например предупреждений о том, что товар "почти распродан", а также удалить игровые механизмы, включая виртуальное "колесо фортуны", которые вынуждают пользователей участвовать в играх для получения доступа к маркетплейсу.

Другие обязательства касаются упрощения возврата товаров и получения возмещения: компания должна обрабатывать возвраты средств в течение 14 дней и предоставить форму отказа от покупки на всех официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Национальные органы по защите прав потребителей будут контролировать выполнение обязательств на территории ЕС и ЕЭЗ. В случае их нарушения компании могут грозить меры принудительного исполнения, включая штрафы в размере до 4% и более годового оборота Temu в соответствующих странах ЕС.

Параллельно Еврокомиссия продолжает отдельное разбирательство в отношении Temu в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). 17 ноября комиссия предварительно установила, что платформа не приняла достаточных мер для предотвращения продажи незаконных и небезопасных товаров. Среди выявленных недостатков названы неэффективные проверки соответствия продукции требованиям, слабая система модерации контента и недостаточные механизмы применения санкций.