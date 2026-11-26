"Azər-Türk Bank"ın səhmdarlarının yığıncağının vaxtı dəyişib
- 26 noyabr, 2026
- 15:17
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"Azər-Türk Bank" ASC-nin səhmdarlarının noyabrın 23-də, saat 12:00-da keçirilməsi planlaşdırılan növbəti ümumi yığıncağının vaxtı dekabrın 24-nə dəyişdirilib.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bankın baş ofisinin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi, 85 ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə "Azər-Türk Bank"ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi daxildir.
Xatırladaq ki, bu il sentyabrın 25-26-da Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilmiş II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) çərçivəsində Azərbaycan-Oman Birbaşa İnvestisiya Fondunun "Azər-Türk Bank"ın səhmlərini alması ilə bağlı saziş imzalanıb. Fond Bankın yeni səhmlərini əldə edəcək.
"Azər-Türk Bank" 1995-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 100,5 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 51 %-i Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR), 24 %-i Azərbaycan hökuməti adından çıxış edən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə, 12,37 %-i Türkiyənin "Zıraat Bank"ına, 1,08 %-i "Zıraat Bank İnternational"a, 6,55 %-i "AzRe Təkrarsığorta" ASC-yə, 5 %-i isə "Qala Həyat Sığorta" ASC-yə məxsusdur.