Зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян останется под домашним арестом еще три месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщил в соцсетях адвокат Рубен Меликян.

По материалам уголовного дела, экс-министр образования Ашотян использовал служебное положение, чтобы в сговоре с экс-главой Минфина Гагиком Хачатряном, его сыном, главой Совета правления, ректором Ереванского университета им. Брюсова и тремя проректорами вуза, а также связанным с ними лицом посредством коррупционной схемы передать недвижимость и земельный участок площадью в 451,1 кв. м стоимостью в 209 млн драмов ($581 тыс.) в собственность фонда высокопоставленного чиновника и связанного с ним лица.

Для сокрытия незаконного происхождения имущества оно было сначала зарегистрировано на имя некоего Г. Т., после чего была осуществлена его фиктивная продажа сыну Гагика Хачатряна. Кроме того, Ашотяна и бывшего ректора Ереванского медицинского университета им. М. Гераци Микаэла Нариманяна обвиняют в хищении имущества, принадлежащего вузу, на сумму почти $100 тыс. Им инкриминируют приобретение по завышенным ценам коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар" в период, когда зампред РПА возглавлял совет попечителей вуза.