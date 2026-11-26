Глава Совбеза Армении встретился с участниками инициативы "Мост мира"
В регионе
- 26 ноября, 2026
- 16:55
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Секретарь Совбеза Армении Ален Симонян встретился с армянскими и азербайджанскими участниками мероприятия в рамках 5-го круглого стола по инициативе "Мост мира".
Как передает Report, об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на заявление аппарата Совбеза Армении.
В ходе встречи участники задавали вопросы секретарю Совета Безопасности, а также состоялся обмен идеями и мнениями.
В Армении проходит пятая встреча в рамках инициативы "Мост за мир". В общей сложности во встрече принимают участие 60 представителей гражданского общества из Армении и Азербайджана.
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