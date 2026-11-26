Секретарь Совбеза Армении Ален Симонян встретился с армянскими и азербайджанскими участниками мероприятия в рамках 5-го круглого стола по инициативе "Мост мира".

Как передает Report, об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на заявление аппарата Совбеза Армении.

В ходе встречи участники задавали вопросы секретарю Совета Безопасности, а также состоялся обмен идеями и мнениями.

В Армении проходит пятая встреча в рамках инициативы "Мост за мир". В общей сложности во встрече принимают участие 60 представителей гражданского общества из Армении и Азербайджана.