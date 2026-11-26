В Грузии в результате оползня повреждены 17 жилых домов
- 26 ноября, 2026
- 17:03
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Ночью в селе Лайлаши Цагерского муниципалитета Грузии произошел оползень, в результате которого пострадали 17 жилых домов и приусадебные участки, население эвакуировано в безопасное место.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное агентство окружающей среды.
По данным агентства, сильные дожди, прошедшие в регионе в последние дни, привели к активизации вторичных оползневых участков в границах крупного, временно стабилизировавшегося оползня.
В настоящее время геологи Национального агентства окружающей среды оценивают ситуацию на месте происшествия. Специалисты ведут мониторинг на территории, в том числе в домах и на приусадебных участках жителей.
В рамках мер безопасности на место также направлены соответствующие подразделения Министерства внутренних дел Грузии.