В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе компании Bangchak в Бангладеш пострадали три человека.

Как передает Report, об этом сообщает издание Khaosod.

Окрестные населенные пункты эвакуированы.

Спасатели и соответствующие ведомства проводят расследование.