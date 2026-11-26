Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у его страны нет желания и цели вредить России, и аналогичного подхода Ереван ждет от Москвы.

Как передает Report, об этом премьер заявил на брифинге для журналистов в Ереване, комментируя предстоящий 3 декабря визит в РФ.

По словам премьера, задачу предстоящих переговоров с российской стороной он видит в том, чтобы найти решения, которые позволят обеим странам отстаивать свои интересы, не причиняя друг другу ущерба.

"У нас нет ни желания, ни намерения, ни цели вредить России", - заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что такой цели у Еревана не было в прошлом и не будет в будущем. По его словам, Армения уважает суверенитет и интересы России, при этом собственный суверенитет и интересы страны для Еревана приоритетны.

Премьер добавил, что, несмотря на разницу в масштабах двух государств, Армении важно сохранять независимость и самобытность при определении своего политического курса.

Отдельно Пашинян заявил, что не считает возможным отказаться от закона о евроинтеграции Армении, о котором шла речь на брифинге. По его словам, инициатива его принятия исходила от граждан, и большинство избирателей высказалось в его поддержку.

"Но я не считаю возможным аннулирование закона о начале процесса вступления в ЕС. Происходят процессы, которые должны развиваться, так что я не считаю это возможным", - сказал он.

По оценке главы правительства, напряженность в армяно-российских отношениях снижается. Пашинян связал это с тем, что Ереван сохраняет дружественный настрой в диалоге с Москвой.

"Мы просто по-дружески, по-братски разговариваем, и этот разговор будет продолжаться", - сказал он.