Баскетбольный клуб "Нефтчи" подписал контракт до конца сезона с американским защитником Трейоном Джейкобом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба.

28-летний баскетболист ростом 196 см является воспитанником Международного университета Флориды (FIU).

За время выступлений в Европе Джейкоб играл за клубы Великобритании, Финляндии, Австрии и Дании. Его последней командой был датский клуб "Horsens IC".