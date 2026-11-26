БК "Нефтчи" усилился американским защитником Трейоном Джейкобом
Командные
- 26 ноября, 2026
- 12:49
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Баскетбольный клуб "Нефтчи" подписал контракт до конца сезона с американским защитником Трейоном Джейкобом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба.
28-летний баскетболист ростом 196 см является воспитанником Международного университета Флориды (FIU).
За время выступлений в Европе Джейкоб играл за клубы Великобритании, Финляндии, Австрии и Дании. Его последней командой был датский клуб "Horsens IC".
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