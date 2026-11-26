Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне $87 за баррель в 2026 году, $65 - в 2027 году и $60 - в 2028–2029 годах.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Согласно прогнозам агентства, в ближайшие годы также ожидается снижение цен на европейском газовом рынке TTF. Так, предполагается, что цена 1 000 кубических футов газа [28,31 кубометров - ред.] составит $18 в 2026 году, $9 в 2027 году и $7 в 2028–2029 годах.

Напомним, что в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти марки Azeri Light рассчитана исходя из $65. Аналогичная цена на нефть заложена в проекте госбюджета на 2027 год.

В прогнозах, опубликованных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в октябре, среднегодовая цена барреля нефти на 2026 год прогнозируется на $92,8, а на 2027 год - $82,8.

ЦБА в июле цену на природный газ на 2026 год прогнозировал на уровне $327 за 1 тыс. кубометров, на 2027г - $294.