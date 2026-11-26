Технические регламенты не могут стать причиной роста цен.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом стандартизации, технического регулирования и сертификации Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльмеддин Гулуев на мероприятии "Безопасность непродовольственных потребительских товаров" в Баку.

По его словам, система технического регулирования - это механизм, применяемый во всем мире:

"Эта система также способствует формированию справедливой конкурентной среды на рынке и развитию экономики. Принятие технических регламентов не может способствовать росту цен. Любой произведенный или импортированный продукт, поступающий на рынок, прежде всего должен быть безопасным и не представлять угрозы для жизни и здоровья людей".

Гулуев добавил, что система технического регулирования в Азербайджане создается с учетом передовой международной практики:

"Непродовольственные товары, импортированные, эксплуатируемые или введенные в эксплуатацию до вступления технических регламентов в силу, не подпадают под их действие. В течение шести месяцев после принятия регламента предприниматели и другие субъекты хозяйственной деятельности должны адаптировать свою деятельность к новым требованиям".