Азербайджан обсудил с китайской компанией PowerChina развитие проектов в области солнечной энергетики и морской ветроэнергетики.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети X.

Обсуждения прошли в ходе встречи Шахбазова с исполнительным вице-президентом компании Чэнь Гуаньфу в Циндао на полях IV Конференции министров энергетики по инициативе "Один пояс, один путь".