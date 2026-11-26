Азербайджан обсудил с китайской PowerChina развитие проектов в сфере ВИЭ
Энергетика
- 26 ноября, 2026
- 13:07
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Азербайджан обсудил с китайской компанией PowerChina развитие проектов в области солнечной энергетики и морской ветроэнергетики.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети X.
Обсуждения прошли в ходе встречи Шахбазова с исполнительным вице-президентом компании Чэнь Гуаньфу в Циндао на полях IV Конференции министров энергетики по инициативе "Один пояс, один путь".
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