София настаивает на сохранении финансирования политики сплочения ЕС, выделении отдельной финансовой поддержки Черноморскому региону и отказе от предложенных Еврокомиссией новых источников собственных доходов бюджета.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил журналистам в Брюсселе перед началом специального заседания Европейского совета.

"Три главных столпа наших требований - не отступать от политики сплочения, обеспечить реальную финансовую поддержку Черноморскому региону, а не ограничиваться его формальным упоминанием, и отказаться от собственных ресурсов за счет европейской системы торговли выбросами и акцизов на табак", - сказал Радев.

По его словам, предложенная председателем Европейского совета Антониу Коштой корректировка проекта многолетнего бюджета ЕС уже учитывает ряд пожеланий Болгарии, однако переговоры предстоит продолжить.

Радев отметил, что Болгария и Румыния несут значительные расходы на обеспечение безопасности в Черноморском регионе, в том числе из-за атак на торговые суда, и эти затраты должны быть компенсированы из европейского бюджета.

Он также сообщил, что София обсуждает с Брюсселем изменения, которые позволят увеличить поступления Болгарии из бюджета ЕС. Окончательные расчеты пока не завершены, однако, по словам премьера, согласуемые поправки уже приносят стране положительный результат.

Радев выразил сомнение в том, что лидеры ЕС смогут достичь соглашения по новому бюджету на нынешнем саммите, указав на сохраняющиеся разногласия между государствами-членами. Вместе с тем он выразил надежду на достижение консенсуса до конца 2026 года, чтобы новая финансовая программа начала действовать с 2028 года.

Отдельно премьер подтвердил позицию Болгарии по предлагаемому кредиту Украине. По его словам, София готова участвовать в финансировании невоенной помощи при условии, что средства направят на поддержку районов Украины с компактным проживанием болгарской общины, численность которой, по оценке Радева, превышает 300 тыс. человек.

"Мы готовы участвовать в невоенной поддержке, но никаких денег от Болгарии на оружие, никаких денег на войну в Украине", - подчеркнул он.

Кроме того, Радев выразил обеспокоенность тем, что европейские институты не принимают непосредственного участия в обсуждении будущего болгарского нефтеперерабатывающего актива Lukoil, напомнив о стратегическом значении этих мощностей для обеспечения Европы дизельным и авиационным топливом.