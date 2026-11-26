Азербайджан и Литва обсудили развитие двусторонних торговых и инвестиционных связей, а также перспективы сотрудничества в возобновляемой энергетике, на транспорте и в сфере логистики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в X по итогам встречи с министром иностранных дел Литвы Кестутисом Будрисом.

"Мы рассмотрели возможности для расширения экономического сотрудничества, которые открывает Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Литвой", - отметил Джаббаров.

Министры также обсудили товарооборот Азербайджана с Европейским союзом. Говоря о перспективах сотрудничества в энергетике, собеседники уделили особое внимание возобновляемым источникам энергии.

Напомним, накануне министры иностранных дел Азербайджана и Литвы Джейхун Байрамов и Кестутис Будрис подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Литвой.