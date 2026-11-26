В населенном пункте Стрепи-Бракеньи города Ла-Лувьер (Бельгия) в результате взрыва обрушилась фасадная часть дома, один человек остался под завалами.

Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа со ссылкой на спасательные службы.

Сообщается, что в результате поисково-спасательных работ женщину и 12-летнюю девочку удалось спасти, они доставлены в больницу с легкими травмами. Сейчас ведутся поиски мужчины.

В результате взрыва соседние дома получили повреждения.

Причина взрыва расследуется.