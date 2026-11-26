В Бельгии из-за взрыва в жилом доме пострадали два человека, один пропал без вести
Другие страны
- 26 ноября, 2026
- 13:26
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В населенном пункте Стрепи-Бракеньи города Ла-Лувьер (Бельгия) в результате взрыва обрушилась фасадная часть дома, один человек остался под завалами.
Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа со ссылкой на спасательные службы.
Сообщается, что в результате поисково-спасательных работ женщину и 12-летнюю девочку удалось спасти, они доставлены в больницу с легкими травмами. Сейчас ведутся поиски мужчины.
В результате взрыва соседние дома получили повреждения.
Причина взрыва расследуется.
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