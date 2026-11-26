Пашинян: Проект новой Конституции Армении направят в Венецианскую комиссию на экспертизу
- 26 ноября, 2026
- 13:29
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Представленный правительством Армении проект новой Конституции будет направлен в Венецианскую комиссию.
Как сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге для журналистов.
"Проект будет направлен в Венецианскую комиссию для ответа на эти вопросы. Посмотрим, даст ли он ответы", - сказал Пашинян, отвечая на замечания оппозиции о том, что ряд положений новой Конституции исключает возможность вступления Армении в Европейский союз.
Он также вновь подтвердил готовность объявить о досрочных парламентских выборах в Армении, если переговоры с парламентской оппозицией о конституционной реформе не принесут результата.
Напомним, что правительство Армении 23 ноября опубликовало проект новой Конституции.