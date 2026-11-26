Пограничная служба ФСБ России полностью прекратит деятельность на территории Армении в предстоящие годы.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге в Ереване.

"Мы благодарны пограничникам РФ за то, что за это время они стояли на границах Армении. Но считаю, что пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя", - сказал Пашинян.

1 августа 2024 года представители пограничной службы ФСБ России завершили службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

С января 2025 года российские пограничники перестали нести службу на пункте пропуска "Агарак" на границе Армении с Ираном, а с февраля того же года и на пропускном пункте между Арменией и Турцией.

Представители погрануправления ФСБ России совместно с погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют границы республики с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.