Баку и China Datang Corporation обсудили перспективы развития ветроэнергетики
Энергетика
- 26 ноября, 2026
- 13:31
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Азербайджан и китайская компания China Datang Corporation Ltd. обсудили перспективы сотрудничества в сфере солнечной и морской ветроэнергетики.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети X.
Переговоры состоялись в рамках встречи министра с заместителем председателя правления компании Ли Сяофэем на полях IV Конференции министров энергетики стран инициативы "Пояс и путь" в китайском городе Циндао.
По словам Шахбазова, на встрече также было подчеркнуто, что Азербайджан рассматривает реализацию крупномасштабных проектов морской ветроэнергетики в тесной увязке с созданием электроэнергетических связей.
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