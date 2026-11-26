Азербайджан и китайская компания China Datang Corporation Ltd. обсудили перспективы сотрудничества в сфере солнечной и морской ветроэнергетики.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Переговоры состоялись в рамках встречи министра с заместителем председателя правления компании Ли Сяофэем на полях IV Конференции министров энергетики стран инициативы "Пояс и путь" в китайском городе Циндао.

По словам Шахбазова, на встрече также было подчеркнуто, что Азербайджан рассматривает реализацию крупномасштабных проектов морской ветроэнергетики в тесной увязке с созданием электроэнергетических связей.