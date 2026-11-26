Azərbaycan "China Datang Corporation Ltd." ilə "yaşıl enerji" üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
- 26 noyabr, 2026
- 13:21
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Azərbaycan və "China Datang Corporation Ltd." şirkəti arasında günəş elektrik stansiyası və dəniz külək enerjisi layihəsi üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Bununla bağlı müzakirələr Çinin Çindao şəhərində "Kəmər və Yol" təşəbbüsü üzrə energetika nazirlərinin IV konfransı çərçivəsində azərbaycanlı nazirlə şirkətin sədr müavini Li Xiaofei arasındakı görüşdə aparılıb. Görüşdə Azərbaycanda quruda günəş elektrik stansiyası layihəsinin hazırlıq vəziyyəti nəzərdən keçirilib. Layihə üçün ayrılmış torpaq sahəsində tədqiqatların başa çatdırıldığı və texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlandığı bildirilib. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dəniz külək enerjisi layihəsi üzrə də əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub.
Bundan başqa, P.Şahbazov iri dəniz külək enerjisi layihələrinin inkişafı və istehsal olunacaq elektrik enerjisinin ixracı üçün yeni transsərhəd elektrik bağlantılarının əhəmiyyətini qeyd edib.