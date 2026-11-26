Министерство экономики Армении намерено обратиться в Евразийский суд в связи с ограничениями на экспорт ряда товаров из страны в Россию.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом заявил министр Геворr Папоян журналистам.

"По моему указанию мы избрали иную стратегию в отношении этого вопроса: скорее всего, мы обратимся в Евразийский суд за получением заключения, а не для подачи жалобы", - отметил он, добавив, что в настоящее время идет подготовка документов.

Папоян также отметил, что обсуждение вопроса о российских ограничениях перенесено на 1 декабря.

Он отметил, что в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 6 из 10 участников выступают за снятие ограничений, введенных в отношении Армении, однако этого недостаточно - требуется еще один голос. В связи с этим принято решение обратиться в суд для получения консультативного заключения.

Россельхознадзор с мая 2026 года ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, в июне российская сторона ввела ограничения на импорт из Армении живой рыбы и рыбопродукции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию ряда армянской продукции.