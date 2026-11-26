При поддержке правительства Южной Кореи Республиканскому педиатрическому центру в Азербайджане передано новое медицинское оборудование.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечено, что новая техника укрепит материально-техническую базу центра и расширит возможности оказания помощи в сферах хирургии, диагностики, анестезиологии и реанимации.

25 ноября в медучреждении состоялась официальная церемония приема-передачи оборудования.