Южная Корея передала медоборудование педиатрическому центру Азербайджана
Здоровье
- 26 ноября, 2026
- 13:28
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При поддержке правительства Южной Кореи Республиканскому педиатрическому центру в Азербайджане передано новое медицинское оборудование.
Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Отмечено, что новая техника укрепит материально-техническую базу центра и расширит возможности оказания помощи в сферах хирургии, диагностики, анестезиологии и реанимации.
25 ноября в медучреждении состоялась официальная церемония приема-передачи оборудования.
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South Korea donates medical equipment to Azerbaijan's pediatric center
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