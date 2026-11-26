Azərbaycan Litva ilə ticarət-investisiya əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib
Biznes
- 26 noyabr, 2026
- 13:07
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Azərbaycan və Litva arasında icarət və investisiya əlaqələrinin inkişafı müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris ilə görüşdük. Azərbaycan və Litva arasında Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamənin iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaratdığı imkanları nəzərdən keçirdik. İkitərəfli ticarət və investisiya əlaqələrinin inkişafı, Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə ticarət dövriyyəsi, eləcə də energetika, xüsusilə bərpa olunan enerji, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq", - M. Cabbarov qeyd edib.
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