Xalq artisti Elmira Şabanova dəfn edilib
- 26 noyabr, 2026
- 13:07
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Xalq artisti Elmira Şabanova dəfn edilib.
"Report" xəbər verir ki, mərhumun nəşi Yasamal qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
Dəfndən öncə mərhumla vida mərasimi Təzəpir məscidində baş tutub. Mərasimdə mərhumun yaxınları, mədəniyyət nümayəndələri iştirak edib.
Qeyd edək ki, Elmira Balahüseyn qızı Şabanova 1 noyabr 1940-cı ildə Bakıda anadan olub. Noyabrın 25-də 86 yaşında Bakıda vəfat edib.
Elmira Şabanova "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında 30-a yaxın bədii filmdə rol alıb. Onun xüsusilə "Səhər", "Qəm pəncərəsi", "Təhminə", "Fəryad" və digər filmlərdə yüksək sənətkarlıqla canlandırdığı obrazlar tamaşaçıların yaddaşında dərin iz qoyub. Aktrisa 2000-ci ildə "Əməkdar artist", 2006-cı ildə "Xalq artisti" fəxri adlarına layiq görülüb. 2003-cü ildən Prezidentin fərdi təqaüdçüsü idi.