Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против предложения увязать финансирование Украины с объемом средств, выделяемых государствам Евросоюза на политику сплочения.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил журналистам в Брюсселе перед началом специального заседания Европейского совета.

"Финансирование Украины невозможно связывать с финансированием политики сплочения. Поддержка Киева должна обсуждаться отдельно", - сказал Бабиш.

По его словам, политика сплочения является одной из фундаментальных целей ЕС, направленной на сокращение разрыва в уровне жизни между различными регионами союза. Чехия намерена добиваться сохранения достаточного финансирования этого направления в следующем долгосрочном бюджете Евросоюза.

Бабиш назвал неприемлемым предложенное сокращение доли средств, направляемых непосредственно государствам-членам, с 62% до 42%, при одновременном увеличении финансирования централизованных программ на 325 млрд евро.

"Это совершенно неприемлемо", - подчеркнул он.

В качестве примера премьер привел ситуацию в Чехии, отметив, что спустя 37 лет после революции страна до сих пор не располагает полноценной сетью автомагистралей и нуждается в инвестициях в больницы и систему здравоохранения.

Говоря о финансировании Украины, он подчеркнул необходимость прежде всего добиваться прекращения войны и обеспечения участия Европы в мирных переговорах.

По его словам, после достижения мира необходимо будет организовать для Украины план восстановления по аналогии с планом Маршалла.

"Невозможно, чтобы эта война продолжалась, а мы ничего не делали", - сказал Бабиш.

Он также отметил, что позиции государств по будущему многолетнему бюджету ЕС существенно различаются, поэтому пока не может сказать, удастся ли достичь соглашения до конца года.