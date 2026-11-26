UKMTO: У берегов ОАЭ танкер поражен неизвестным снарядом, экипаж в безопасности
Другие страны
- 26 ноября, 2026
- 16:38
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Танкер поражен неизвестным снарядом в 50 морских милях к западу от Дубая (ОАЭ).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении UKMTO.
"Капитан танкера сообщил о взрыве, вызванном неизвестным снарядом в непосредственной близости от судна. Экипаж в безопасности, местонахождение экипажа установлено, повреждений танкера или воздействия на окружающую среду не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении маршрута и сообщать о любой подозрительной активности.
Местные власти проводят расследование.
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