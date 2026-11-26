Танкер поражен неизвестным снарядом в 50 морских милях к западу от Дубая (ОАЭ).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении UKMTO.

"Капитан танкера сообщил о взрыве, вызванном неизвестным снарядом в непосредственной близости от судна. Экипаж в безопасности, местонахождение экипажа установлено, повреждений танкера или воздействия на окружающую среду не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении маршрута и сообщать о любой подозрительной активности.

Местные власти проводят расследование.