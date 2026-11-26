Пассажирские перевозки по железнодорожной линии Хырдалан–Сумгайыт будут восстановлены до конца года.

Как сообщили Report в АЖД в ответ на запрос, на участке дороги Хырдалан–Биляджяри продолжаются ремонтные работы на мосту. После их полного завершения и проведения необходимых подготовительных мероприятий пассажирские перевозки по линии Хырдалан–Сумгайыт будут восстановлены.

Решение о проведении ремонта мостовой конструкции на перегоне Хырдалан–Биляджяри было принято на основании результатов технической проверки инфраструктуры, выявившей дефекты и недочеты.

В рамках ранее проводившихся обследований повреждений, нуждающихся в экстренном ремонте, зафиксировано не было. Однако в ходе очередной диагностики были выявлены нарушения, которые могли создать угрозу для безопасности движения и помешать организации интервального графика поездов. Исходя из этого, было принято решение о немедленном их устранении.

Отметим, что движение пассажирских поездов по линии Хырдалан-Сумгайыт-Хырдалан было приостановлено с 15 сентября 2025 года.