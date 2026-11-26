В Гарадагском районе Баку обнаружено около 24 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Запрещенные вещества нашли в автомобиле И. Дашдемирова, который ввез их контрабандой по заданию зарубежных наркоторговцев.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда фигурант заключен под стражу.