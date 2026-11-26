В Гарадагском районе Баку обнаружено около 24 кг наркотиков
Происшествия
- 26 ноября, 2026
- 17:26
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В Гарадагском районе Баку обнаружено около 24 кг наркотиков.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Запрещенные вещества нашли в автомобиле И. Дашдемирова, который ввез их контрабандой по заданию зарубежных наркоторговцев.
По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда фигурант заключен под стражу.
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