ГТК обнародовал ТОП-10 стран-импортеров азербайджанской нефти
- 26 ноября, 2026
- 17:30
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В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал 18 млн 392 тыс. 916,04 тонны нефти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.
В ТОП-10 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть за отчетный период, вошли Италия, Чехия, Индия, Румыния, Германия, Болгария, Тунис, Индонезия, Португалия и Швейцария.
В таблице ниже представлен ТОП-10 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-октябре текущего года:
|
№
|
Страны
|
Количество (тонн)
|
По сравнению с январем-октябрем 2025 года
|
Статистическая стоимость (тыс. долларов США)
|
По сравнению с январем-октябрем 2025 года
|
1
|
Италия
|
10 532 637,45
|
-12,8%
|
6 812 047.6
|
+9,3%
|
2
|
Чехия
|
1 413 395.46
|
+8,1%
|
974 771.22
|
+39 %
|
3
|
Индия
|
830 049,03
|
+3,3 раза
|
666 532.13
|
+5,3 раза
|
4
|
Румыния
|
1 027 111.27
|
+18,1%
|
653 588.29
|
+1,4 раза
|
5
|
Германия
|
716 763.56
|
-25 %
|
474 735.43
|
-5,4%
|
6
|
Болгария
|
440 758.93
|
+5,6 раз
|
330 737.77
|
+6,9 раз
|
7
|
Тунис
|
491 217.32
|
+1,6 раза
|
315 551.9
|
+2 раза
|
8
|
Индонезия
|
428 786.13
|
+3,3 раза
|
287 909.72
|
+4 раза
|
9
|
Португалия
|
395,031.62
|
-51 %
|
221 958.01
|
-48,5%
|
10
|
Швейцария
|
286 774.09
|
+1,7 раза
|
206 298.15
|
+2,1 раза
|
Другие
|
1 830 391.2
|
х
|
1 217 837,06
|
х
|
Итого
|
18 392 916.04
|
-11.4
|
12 161 967,27
|
+12.1
-* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.