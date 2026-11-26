В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал 18 млн 392 тыс. 916,04 тонны нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

В ТОП-10 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть за отчетный период, вошли Италия, Чехия, Индия, Румыния, Германия, Болгария, Тунис, Индонезия, Португалия и Швейцария.

В таблице ниже представлен ТОП-10 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-октябре текущего года:

№ Страны Количество (тонн) По сравнению с январем-октябрем 2025 года Статистическая стоимость (тыс. долларов США) По сравнению с январем-октябрем 2025 года 1 Италия 10 532 637,45 -12,8% 6 812 047.6 +9,3% 2 Чехия 1 413 395.46 +8,1% 974 771.22 +39 % 3 Индия 830 049,03 +3,3 раза 666 532.13 +5,3 раза 4 Румыния 1 027 111.27 +18,1% 653 588.29 +1,4 раза 5 Германия 716 763.56 -25 % 474 735.43 -5,4% 6 Болгария 440 758.93 +5,6 раз 330 737.77 +6,9 раз 7 Тунис 491 217.32 +1,6 раза 315 551.9 +2 раза 8 Индонезия 428 786.13 +3,3 раза 287 909.72 +4 раза 9 Португалия 395,031.62 -51 % 221 958.01 -48,5% 10 Швейцария 286 774.09 +1,7 раза 206 298.15 +2,1 раза Другие 1 830 391.2 х 1 217 837,06 х Итого 18 392 916.04 -11.4 12 161 967,27 +12.1

-* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.