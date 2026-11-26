Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-10 ölkə
- 26 noyabr, 2026
- 17:08
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 10-dan artıq ölkəyə 18 milyon 392 min 916 ton neft ixrac edib.
Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.
Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ilk 3 ölkəyə İtaliya, Çexiya və Hindistan daxildir.
2026-ci ilin 10 ayında Azərbaycan İtaliyaya 6 milyard 812 milyon 48 min ABŞ dolları dəyərində 10 milyon 532 min 637 ton, Çexiyaya 974 milyon 771 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 413 min 395 ton, Hindistana isə 666 milyon 532 min ABŞ dolları dəyərində 830 min 49 ton xam neft ixrac edib.
Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın yanvar-oktyabr aylarında neft ixrac etdiyi TOP-10 ölkənin siyahısı göstərilib:
|
№
|
Ölkələr
|
Miqdar (ton)
|
2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən
|
Statistik dəyər (min ABŞ dolları)
|
2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən
|
1
|
İtaliya
|
10 532 637
|
-12,8 %
|
6 812 048
|
+9,3 %
|
2
|
Çexiya
|
1 413 395
|
+8,1 %
|
974 771
|
+39 %
|
3
|
Hindistan
|
830 049
|
+3,3 dəfə
|
666 532
|
+5,3 dəfə
|
4
|
Rumıniya
|
1 027 111
|
+18,1 %
|
653 588
|
+1,4 dəfə
|
5
|
Almaniya
|
716 764
|
-25 %
|
474 735
|
-5,4 %
|
6
|
Bolqarıstan
|
440 759
|
+5,6 dəfə
|
330 738
|
+6,9 dəfə
|
7
|
Tunis
|
491 217
|
+1,6 dəfə
|
315 552
|
+2 dəfə
|
8
|
İndoneziya
|
428 786
|
+3,3 dəfə
|
287 910
|
+4 dəfə
|
9
|
Portuqaliya
|
395 032
|
-51 %
|
221 958
|
-48,5 %
|
10
|
İsveçrə
|
286 774
|
+1,7 dəfə
|
206 298
|
+2,1 dəfə
|
Digərləri
|
1 830 391
|
*
|
1 217 837
|
*
|
Cəmi
|
18 392 916
|
-11,4
|
12 161 967
|
+12,1
Qeyd: * - Ötən ilin eyni dövründə tədarük olmayıb.