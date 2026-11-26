Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan kubokunun qalibləri məlum olub
- 26 noyabr, 2026
- 17:15
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Yeniyetmə və gənc stolüstü tennisçilərin Azərbaycan kubokuna yekun vurulub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından (ASTF) bildirilib.
"Şüa" İdman-Sağlamlıq Kompleksində keçirilən turnirdə U-14 və U-18 yaş qrupları üzrə qalib və mükafatçılar müəyyənləşib.
U-18
Qızların qoşa yarışı
1. Mərziyyə Nurmətova - Aylin Əsgərova
2. Aynur Ağayeva - Şəbnəm Mansurova
3. Arzu Aslanova - Yağmur Məmmədli, Xədicə Eylazova - Aysu Ağayeva
Oğlanların qoşa yarışı
1. Adil Əhmədzadə - Rüstəm Hacılı
2. Onur Quluzadə - Tunar Bağırov
3. Ruslan Kərimov - Şakir Qədirov, Elşən Hüseynov - Uğur Nəzərli
Qarışıq qoşa yarışı
1. Onur Quluzadə - Yağmur Məmmədli
2. Rüstəm Hacılı - Aylin Əsgərova
3. Adil Əhmədzadə - Mərziyyə Nurmətova, Elşən Hüseynov - Şəbnəm Mansurova
Qızların şəxsi yarışı
1. Aylin Əsgərova
2. Mərziyyə Nurmətova
3. Yağmur Məmmədli, Şəbnəm Mansurova
Oğlanların şəxsi yarışı
1. Onur Quluzadə
2. Rüstəm Hacılı
3. Adil Əhmədzadə, Şakir Qədirov
U-14
Qızların komanda yarışı
1. Sumqayıt 1
2. Sumqayıt 2
3. Sumqayıt 3, 13 nömrəli İOEUGİM
Oğlanların komanda yarışı
1. Şabran
2. Sumqayıt 1
3. 13 nömrəli İOEUGİM, HAİKK
Qızların qoşa yarışı
1. Yasəmən Həbibova - Mehin Mirzəbalayeva
2. Xədicə Babazadə - Sofiya Trofimenko
3. Səidə Qulizadə - Aylin Şərifli, Mehri Aslanzadə - Banu İmanverdizadə
Oğlanların qoşa yarışı
1. Zərbah Muradov - Vaqif Babayev
2. Cəfər Almədədli - Saleh Hümbətov
3. Camal Kərim - Əliəkbər Mirzəliyev, Tunar Hüseynzadə - Həzrət Kamilov
Qarışıq qoşa yarışı
1. Vaqif Babayev - Xədicə Babazadə
2. Zərbah Muradov - Sofiya Trofimenko
3. Saleh Hümbətov - Banu İmanverdizadə, Əliəkbər Mirzəliyev - Mehin Mirzəbalayeva
Qızların şəxsi yarışı
1. Xədicə Babazadə
2. Mehin Mirzəbalayeva
3. Banu İmanverdizadə, Sofiya Trofimenko
Oğlanların şəxsi yarışı
1. Vaqif Babayev
2. Əliəkbər Mirzəliyev
3. Cəfər Almədədli, Zərbah Muradov
Qeyd edək ki, fərqlənən idmançılara Gənclər və İdman Nazirliyinin (AGİN) diplom və medalları, ASTF-nin mükafatları təqdim olunub. AGİN və ASTF-nin təşkil etdiyi yarışda paytaxt Bakı ilə yanaşı, digər şəhər və rayonların 100-dən artıq idmançısı bacarığını göstərib.