Azərbaycan buğda idxalına çəkdiyi xərci 17 %-ə yaxın artırıb
- 26 noyabr, 2026
- 17:19
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 253,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 203 min 525 ton buğda idxal edib.
"Report" bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ölkəyə gətirilən buğdanın dəyəri 35,6 milyon ABŞ dolları və yaxud 16,7 %, həcmi isə 193 min 911 ton və yaxud 19,2 % artıb.
Hesabat dövründə buğda idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 1,6 %-ni təşkil edib.
10 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 43 milyard 189 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,7 % çoxdur.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 27 milyard 921 milyon ABŞ dolları ixracın, 15 milyard 268 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 29,05 % artıb, idxal isə 20,6 % azalıb.