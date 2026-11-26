ABŞ-nin yenidən işə düşən rüsum siyasəti – güclər arasında növbəti gərginliyin anonsu
- 26 noyabr, 2026
- 17:06
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Ötən gün ABŞ-nin yeni gömrük rüsumunun tətbiqi haqqında qərarı açıqlanıb. Qərara əsasən, yeni rüsumlar idxalat üzrə Çin, Avropa İttifaqı, Sinqapur, İsveçrə, Yaponiya, Cənubi Koreya, İndoneziya, Malayziya, Kamboca, Tailand, Vyetnam, Hindistan, Banqladeş, Tayvan da daxil olmaqla ABŞ-nin böyük ticarət tərəfdaşlarına tətbiq ediləcək.
Bu qərarın elan edilməsinə səbəb olaraq Prezident Donald Trampın ötən il elan etdiyi "Azadlıq günü" rüsumunun 2026-cı ilin martında Ali Məhkəmə tərəfindən qanunsuz sayılması göstərilir. Məhkəmə bu qərarı elan etdikdən sonra Ağ Ev araşdırma aparıb və məhkəmə qərarını əsassız sayıb. Nəticədə Çinə tətbiq edilən rüsum 40 faiz artırılıb. Bu, ən yüksək rüsum dərəcəsi sayılır. Vyetnam bu göstəriciyə görə 35 faizlə ikinci yerdədir. ABŞ-nin digər 12 ticarət tərəfdaşına tətbiq edilən rüsumlar isə 20-25 faiz artırılıb.
Yeni gömrük rüsumlarının 2027-ci ilin yanvarından tez olmayaraq tətbiq edilməsi gözlənilir.
ABŞ-nin Ticarət Nümayəndəsi İdarəsinin rəhbəri Ceymison Qrir yeni rüsumları şərh edərkən bildirib ki, bu, amerikalı işçilər üçün bərabər şərait yaradacaq, dünya iqtisadiyyatında yeni, daha davamlı kurs müəyyən edəcək.
Belə mülahizə etmək olar ki, ABŞ bu yolla ölkədə əməkhaqqının artmasını, işsizliyin aradan qaldırılmasını hədəfləyir. Çünki həmin ölkələrin istehsal etdikləri məhsullar Ştatlarda yerli mallarla müqayisədə iş adamlarına ucuz başa gəlir. Ona görə də bir sıra müəssisələr bağlanır ki, bu da işsizlərin sayının artmasına, yerli məhsul istehsalının azalmasına səbəb olur. Bu vəziyyət ABŞ-də yeni texnologiyaların inkişafına da mənfi təsir göstərir. Ştatlarda hesab edirlər ki, bu şərait tərəfdaşların ticarət balansını öz xeyirlərinə dəyişməsinə imkan yaradır.
İqtisadçıların qənaətincə, Donald Trampın yeni rüsum siyasəti ölkədə inflyasiyanın yüksəlməsinə, qiymətlərin artmasına, habelə qlobal miqyasda ticarət dövriyyəsinin ləngiməsinə səbəb olar.
Ötən ilin aprelində də Donald Tramp Çin və Avropa İttifaqı başda olmaqla bir sıra ölkələrə gömrük rüsumunu artırmışdı. Onda qarşı tərəflər uyğun addım atmışdılar. Bundan sonra ABŞ tətbiq etdiyi yeni rüsumu azaltmışdı.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yeni tariflər Donald Tramp ötən həftə ÇXR sədri Si Cinpinlə görüşündən sonra tətbiq olunur. Rəsmi Pekin atacağı addımla bağlı açıqlama verməyib. Bununla belə, mütəxəssislərin qənaətincə, Çin 20 faizi aşmamaq şərtilə barışmağa hazır görünür.
Vyetnamın baş nazirinin müavini Buy Thanh Son isə yeni rüsumların iki ölkə arasındakı ikitərəfli iqtisadi-ticarət əməkdaşlığın reallığına uyğun gəlmədiyini bildirib. Yaponiya hökuməti ABŞ-nin bu addımını təəssüfedici adlandırıb. Sinqapur da Ağ Evin qərarı ilə razılaşmadığını bildirərək, rüsumların azaldılması yollarını araşdırmaq üçün ABŞ Ticarət Nümayəndəsi ilə danışıqlar aparır. Rəsmi Seul isə Cənubi Koreyaya təklif olunan 15 faizlik rüsumun "olduqca layiqli nəticə" verəcəyini qeyd edib: "Bu, Vaşinqtonla əvvəllər razılaşdırılmış limitə uyğun gələcək".
Yeni rüsum yalnız sosial-iqtisadi deyil, həm də siyasi məsələdir. Onun ABŞ və Çin kimi dünyanın iqtisadi, hərbi cəhətdən iki ən böyük nəhəngi arasında gərginliyin artmasına səbəb ola biləcəyini ehtimal etmək olar.
Belə qənaətə gəlmək olar ki, bu qərar yalnız Ştatlarda iqtisadiyyatın inkişafına, daxili istehsalın qorunmasına və yuxarıda qeyd etdiyimiz başqa faydalı cəhətlərə xidmət etmir. Yeni rüsum siyasəti Ağ Evin qarşı tərəfə həm də siyasi təzyiq alətidir.
Yeri gəlmişkən, Ştatlar yarandığı tarixdən gömrük tariflərindən iqtisadi və siyasi təzyiq vasitəsi kimi praktik olaraq istifadə edib. İlk dəfə 1789-cu ildə Corc Vaşinqton tərəfindən təsdiqlənən rüsum Amerika sənayesini Böyük Britaniya başda olmaqla Avropa ölkələrinin rəqabətindən qorumaq məqsədilə tətbiq olunub.
Yarımkeçiricilərlə bağlı müqaviləyə əməl etmədiyinə görə 1987-ci ildə Ronald Reyqan administrasiyası Yaponiya istehsalı olan elektronika, kompüterlər, elektrik alətlərinə 100% tarif tətbiq etmişdi. Bundan sonra rəsmi Tokio avtomobil ixracı da daxil olmaqla güzəştlər etməyə məcbur olmuşdu.
Çinlə ən böyük qarşıdurma 2018-ci ildən davam edir. Onda ABŞ yüz milyardlarla dollar dəyərində Çin mallarına kütləvi tariflər tətbiq edərək Pekindən əqli mülkiyyətin qorunması və sənaye subsidiyaları siyasətini dəyişdirməsini tələb etmişdi. Keçmiş Prezident Cozef Bayden administrasiyası da elektrikli nəqliyyat vasitələri, batareyalar və günəş panellərinə dair rüsumları artırdı.
Deməli, məsələ yalnız iqtisadiyyatın inkişafı və daxili bazarın qorunmasında deyil. ABŞ-nin, Donald Trampın Yaxın Şərq siyasətinə ən böyük maneə, regionda təhlükəsizliyini və maraqlarını təmin etməkdə ən böyük əngəl ÇXR sayılır.
Məlumatlara əsasən, Pekində Tramp, Putin və Cinpin arasında keçirilmiş işgüzar sammitdə yekun sənəd qəbul edilməmiş, habelə Yaxın Şərqdəki vəziyyətin müzakirəsinə dair ictimaiyyət məlumatlandırılmamışdı. Həmin görüşdə əsasən nüvə silahının tətbiq edilmədiyinə dair razılaşma əldə olunduğu bildirilirdi. Donald Tramp açıqlamasında İranla bağlı məsələlərdə Çindən xahiş etmədiyini də vurğulamışdı. Odur ki, yeni tarif siyasətini Ağ Evin Pekinə törətdiyi maneələrlə bağlı ismarışı da saymaq olar. Çünki ÇXR ABŞ-nin bütün istiqamətlərdə rəqibidir. Tərəflər bir-birini zəiflətməyə səy göstərirlər.
Avropa İttifaqına təzyiqlərin isə Ukraynaya görə siyasi təzyiq aləti olaraq tətbiq edildiyini ehtimal etmək olar. RF-nin bu siyahıda olmamasını mal idxalı ilə əsaslandırmaq olar. 2026-cı ildə ABŞ-nin RF-yə ixracı 450,7 milyon dollar, idxalı isə 2,41 milyard dollar səviyyəsində qeydə alınıb. Ştatlar Rusiyadan əsasən, azot və kalium gübrələrini, platin və başqa qiymətli metallar, radioaktiv qeyri-üzvi kimyəvi maddələr və bəzi xüsusi materiallar idxal, o, qarşı tərəfə dərman preparatları və peyvəndlər, tibbi və elmi-nəzarət cihazları, eləcə də məhdud həcmdə ərzaq məhsulları ixrac edir.
Digər tərəfdən isə son zamanlar Donald Tramp Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəsə nail olmaq üçün cəhdlər göstərir. Ona görə də ehtimal etmək olar ki, yüksək rüsum tətbiqi, hazırda aparılan danışıqlar prosesinə və nəticəyə nail olmağa problem yaradar.
Beləliklə, ABŞ Prezidentinin yeni tarif siyasətinin coğrafiyasından göründüyü kimi, hədəfdə daha çox Asiya ölkələridir. Onu da ehtimal etmək olar ki, yeni tarif tətbiq olunan ölkələrdən Hindistan, Kamboca və Tailand Rusiya ilə hərbi sahədə əməkdaşlıq etdikləri üçün bu siyahıya düşüblər.
Tariflər tətbiq ediləcək ölkələr ehtimal olunan istiqamətlərdə geri addımlar atarlarsa, yeni rüsum siyasətini uğurlu saymaq olar. Bu tətbiqat yeni ildə güclər arasında münasibətlərin gərgin olacağının anonsu da sayıla bilər.