Финляндия закупит 160 боевых машин CV9035 Mk IV Nordic Edition для армии у шведской компании BAE Systems Hägglunds AB.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Финляндии, глава ведомства Антти Хяккянен одобрил закупку техники для оснащения Сухопутных войск страны.

В министерстве отметили, что закупка осуществляется в рамках совместной программы Финляндии, Швеции, Норвегии, Литвы и Нидерландов.

"Это значимая инициатива по укреплению сухопутных войск. Мы уже некоторое время ведем переговоры о формировании коалиции по совместным закупкам. Таким образом, мы укрепляем национальную сухопутную оборону Финляндии и одновременно стимулируем другие страны НАТО увеличивать инвестиции в этот сектор. Совместная закупка существенно повысит оборонный потенциал всего северного фланга НАТО. Она также обеспечит экономию средств и безопасность поставок, поскольку большее количество стран будет использовать одно и то же оборудование", - приводятся в сообщении слова Хяккянена.

В Минобороны отметили, что закупка осуществляется в рамках проекта "Боевая машина пехоты 2030", предусмотренного финской программой развития боевых систем сухопутных войск.

"Общий объем финансирования проекта "Боевые машины пехоты 2030" составляет €2,835 млрд. Контракт на первый пакет из 160 машин определен в базовую цену €1,955 млрд (НДС 0%). Закупка будет частично финансироваться за счет средств программы SAFE ЕС на 2029-2030 годы, предоставленных для обеспечения совместных оборонных закупок", - отметили в Минобороны.