Азербайджан в январе-октябре 2026 года импортировал 1 млн 203 тыс. 525 тонн пшеницы на сумму $253,3 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По данным ГТК, по сравнению с тем же периодом 2025 года стоимость ввезенной в страну пшеницы выросла на $35,6 млн, или на 16,7 , а объем поставок - на 193 тыс. 911 тонн, или на 19,2%.

В отчетный период расходы на импорт пшеницы составили 1,6% от общих расходов Азербайджана на импорт.

За 10 месяцев Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $43 млрд 189 млн, что на 5,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Во внешнеторговом обороте на экспорт пришлось $27 млрд 921 млн, на импорт - $15 млрд 268 млн. За минувший год экспорт вырос на 29,05%, а импорт сократился на 20,6%.