Пять европейских стран закупают боевые машины у компании BAE Systems
Другие страны
- 26 ноября, 2026
- 17:45
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Пять европейских стран (Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва и Нидерланды) примут участие в совместной закупке боевых машин пехоты CV90 у компании BAE Systems.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.
По словам министра, Финляндия закупит 160 боевых машин, тогда как общий объем закупки составит более 430 машин.
"Закупка будет осуществляться в рамках совместного заказа на более чем 430 боевых машин, в котором участвуют Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва и Нидерланды. На данный момент это крупнейшая совместная закупка наземного оборонного оборудования в рамках НАТО", – сказал Хякканен.
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