Доход AZAL в 2025 году превысил 1 млрд манатов
Финансы
- 26 ноября, 2026
- 18:08
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Совокупные доходы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в 2025 году составили 1 млрд 245,9 млн манатов, что превысило показатель 2024 года на 3,7%.
Как сообщает Report, об этом говорится в Отчете об устойчивом развитии компании за 2025 год.
Согласно отчету, в минувшем году авиакомпания получила 1 млрд 201,2 млн манатов дохода.
Совокупные активы AZAL по итогам 2025 года достигли 1 млрд 949,5 млн манатов (рост на 20%).
В то же время капитализация AZAL выросла с 396,9 млн манатов в 2024 году до 594,2 млн манатов в 2025 году.
Расходы на заработную плату и пособия сотрудников в отчетном периоде увеличились со 110,7 млн манатов в 2024 году до 132,5 млн манатов в 2025 году.
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