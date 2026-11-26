Совокупные доходы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в 2025 году составили 1 млрд 245,9 млн манатов, что превысило показатель 2024 года на 3,7%.

Как сообщает Report, об этом говорится в Отчете об устойчивом развитии компании за 2025 год.

Согласно отчету, в минувшем году авиакомпания получила 1 млрд 201,2 млн манатов дохода.

Совокупные активы AZAL по итогам 2025 года достигли 1 млрд 949,5 млн манатов (рост на 20%).

В то же время капитализация AZAL выросла с 396,9 млн манатов в 2024 году до 594,2 млн манатов в 2025 году.

Расходы на заработную плату и пособия сотрудников в отчетном периоде увеличились со 110,7 млн манатов в 2024 году до 132,5 млн манатов в 2025 году.