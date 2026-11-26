AZAL ötən il 1 milyard manatdan çox gəlir əldə edib
- 26 noyabr, 2026
- 17:55
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2025-ci ildə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) ümumi gəlirləri 1 milyard 245,9 milyon manat təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə avaşirkətin 2025-ci il üzrə Dayanıqlılıq hesabatında bildirilir.
Hesabata əsasən, 2024-cü illə müqayisədə AZAL-ın gəlirləri 3,7 % artıb. Həmin il aviaşirkət 1 milyard 201,2 milyon manat gəlir əldə edib.
Ötən ilin yekununda AZAL-ın cəmi aktivləri 1 milyard 949,5 milyon manata çatıb. Bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 20 % artım deməkdir.
Eyni zamanda, AZAL-ın kapitallaşması 2024-cü ildəki 396,9 milyon manatdan 2025-ci ildə 594,2 milyon manata yüksəlib.
Hesabat dövründə işçilərin əməkhaqqı və müavinətləri üzrə xərclər isə 2024-cü ildəki 110,7 milyon manatdan 2025-ci ildə 132,5 milyon manata çatıb.