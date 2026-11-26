AZAL işçilərinin sayını 13 %-ə yaxın artırıb
- 26 noyabr, 2026
- 17:57
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2025-ci ilin yekununda "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) əməkdaşlarının sayı 2024-cü ilin yekunu ilə müqayisədə 12,5 % artaraq 1 579 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə aviaşirkətin 2025-ci il üzrə Dayanıqlılıq hesabatında bildirilir.
Hesabata əsasən, işçilərin 931-i kişi, 648-i isə qadın olub. Əməkdaşların 39 %-i 30 yaşdan aşağı, 54 %-i 30-50 yaş aralığında, 7 %-i isə 50 yaşdan yuxarı şəxslərdir.
Ötən il AZAL-ın əməkdaşlarının peşəkar inkişafı istiqamətində də tədbirlər davam etdirilib. Belə ki, 2 000-dən çox əməkdaş "Sky Academy" platformasının təlim imkanlarından yararlanmaq hüququ əldə edib.
Şirkət 2025-ci ildə Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası (IATA) ilə beynəlxalq təlim tərəfdaşlığı da qurub.
Hesabatda sosial inklüzivlik istiqamətində görülən işlərə də toxunulub. Bildirilib ki, AZAL Yay Təcrübə Proqramı çərçivəsində Milli Aviasiya Akademiyasının 35 tələbəsini işə cəlb edib, Zəngilan rayonundan isə 50 nəfəri işlə təmin edib.
Bundan başqa, şirkət autizmli şəxslərin məşğulluğunu dəstəkləmək məqsədilə "Birgə və Sağlam" İctimai Birliyi ilə əməkdaşlıq edir.