Доля прямых цифровых каналов в совокупном объеме продаж ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в 2025 году составила порядка 30%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете авиакомпании об устойчивом развитии за 2025 год.

В рамках расширения цифровых услуг в прошлом году компания запустила сервис AZAL Upgrade, позволяющий пассажирам подавать онлайн-заявки на повышение класса обслуживания с экономического до премиум-экономического или бизнес-класса. Этой возможностью успешно воспользовались более 10 тыс. раз.

Кроме того, через интернет-ресурсы авиакомпании стали доступны бронирование жилья на Booking.com, услуги eSIM и другие цифровые сервисы для путешественников.

В рамках стратегического сотрудничества с компанией Viasat AZAL также планирует оснастить 20 самолетов высокоскоростным интернетом и беспроводными бортовыми развлекательными системами.

Расширение цифровых продаж является одним из приоритетных направлений авиакомпании в части оптимизации операционных расходов и повышения качества обслуживания клиентов.