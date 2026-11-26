Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили вопросы оборонных расходов, производства вооружений, а также международную обстановку.

Как передает Report, об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social, опубликовав совместное заявление по итогам встречи с Рютте, состоявшейся 25 ноября в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Основными темами переговоров стали война между Россией и Украиной и конфликт в Иране. Стороны также обсудили достижения США и НАТО на саммитах альянса в Гааге и Анкаре.

Трамп охарактеризовал встречу как результативную, отметив, что стороны подробно обсудили важность недопущения Россией и Украиной действий, которые могли бы преднамеренно или непреднамеренно привести к расширению масштабов конфликта, а также необходимость его скорейшего мирного урегулирования.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы оборонных расходов и инвестиций в оборонную промышленность США и стран НАТО.

Трамп сообщил, что американские оборонные компании ведут строительство более 20 новых производственных объектов. По его словам, основное внимание уделяется выпуску систем Patriot и THAAD, крылатых ракет Tomahawk, а также новых видов наступательного и оборонительного вооружения.

Он добавил, что США сейчас производят больше военной техники и боеприпасов, чем когда-либо прежде, и выразил уверенность, что в дальнейшем это принесет значительную пользу союзникам и партнерам Вашингтона по всему миру.