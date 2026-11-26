Два гражданина Италии погибли в результате атаки иранских беспилотников на стратегический объект в Кувейте.

Как сообщает Report, об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

Погибшие являлись гражданскими техническими специалистами немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

По словам официального представителя министерства обороны Кувейта Сауда Абдель Азиза аль-Утайяна, в результате инцидента также пострадали граждане Кувейта и Пакистана. Оба госпитализированы.

Согласно заявлению ведомства, опубликованному на официальной странице вооруженных сил Кувейта, в результате атаки также причинен материальный ущерб.