İranın Küveytə PUA hücumu nəticəsində 2 italiyalı mütəxəssis ölüb
Digər ölkələr
- 26 noyabr, 2026
- 18:25
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Küveytdə İranın pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə strateji obyektə hücumu nəticəsində 2 İtaliya vətəndaşı ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın ANSA informasiya agentliyi məlumat yayıb.
Həlak olanlar Almaniyanın "Rheinmetall" müdafiə konserninin mülki texniki mütəxəssisləri olublar.
Küveyt Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Səud Əbdül Əziz əl-Utayyanın sözlərinə görə, hadisə nəticəsində Küveyt və Pakistan vətəndaşları da yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Küveyt Silahlı Qüvvələrinin bəyanatına əsasən, hücum nəticəsində maddi ziyan da dəyib.
Два итальянских специалиста погибли при атаке иранских БПЛА в Кувейте
Two Italian workers killed in Kuwait during Iranian drone attack, say Kuwaiti authorities
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